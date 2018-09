Betrunkener Autofahrer auf Verfolgungsjagd mit Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lauta (dpa/sn) - Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Lauta (Kreis Bautzen) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eine Streifenwagenbesatzung habe den Mann am frühen Sonntagmorgen kontrollieren wollen, teilte die Polizei mit. Der 34-Jährige hielt aber nicht an und gab Gas. Nach einer "rasanten Flucht" habe er schließlich doch gestoppt werden können. Ein Alkoholtest ergab 1,68 Promille.