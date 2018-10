Schwertransport fährt sich fest und muss rückwärts durch Ort

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Laurenburg (dpa/lrs) - Ein Schwertransporter mit einem Gelenkbus auf dem Anhänger hat in der Nacht zu Dienstag in Laurenburg (Rhein-Lahn-Kreis) eine Straße blockiert. In einer scharfen Kurve habe sich das Fahrzeug festgefahren, sagte ein Sprecher der Polizei in Montabaur. Erst mit Hilfe der Einsatzkräfte habe der Fahrer den Lastwagen aus der misslichen Lage befreien können. Anschließend musste er rückwärts durch ganz Laurenburg fahren. Nach zwei Stunden war die Straße wieder frei. Gegen den Fahrer des Transports sei ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Er hätte demnach den Ort nicht durchfahren dürfen.