Jugendliche im Verdacht nach Steinwurf auf ICE

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Zwei Jugendliche aus Thüringen stehen im Verdacht, mit Steinwürfen auf einen ICE auf der Strecke Erfurt-Nürnberg für erhebliche Schäden und Verspätungen gesorgt zu haben. Verdächtigt werden ein 14-Jähriger und einen 16-Jähriger. "Bei den Verdächtigen handelt sich um zwei Buben aus der Region", sagte der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Erfurt am Samstag auf Anfrage. "Ermittelt wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Das ist kein Kavaliersdelikt." Der Fahrer des Zuges hatte bei Langewiesen im Ilm-Kreis einen Schlag am Triebwagen wahrgenommen. Die Strecke wurde danach für fünf Stunden gesperrt.