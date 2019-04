Direkt aus dem dpa-Newskanal

Langewahl (dpa/bb) - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Langewahl (Landkreis Oder-Spree) ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 26-Jährige kam mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Langewahl und Streitberg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Mann starb in der Nacht zu Dienstag am Unfallort. Warum der Fahrer mit seinem Wagen von der Straße abkam, war zunächst unklar.