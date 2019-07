Autobahnabschnitt auf Talbrücke bei Langen wird saniert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Abschnitt der Autobahn 661 auf der Talbrücke bei Langen muss saniert werden. Die Arbeiten werden sich auch auf den Verkehr auf der Autobahn auswirken, teilte die Verkehrsbehörde Hessen Mobil am Dienstag in Wiesbaden mit. Auf der 212 Meter langen Brücke sollen sowohl die Fahrbahn als auch die Leitplanken erneuert werden. Die Sanierung beginnt am kommenden Montag und soll bis Ende August 2020 dauern.

Die fast 50 Jahre alte Brücke besteht aus zwei separaten Teilen, die in zwei Bauphasen nacheinander saniert werden sollen. Während vorbereitender Arbeiten bleiben alle vier Fahrstreifen der A661 befahrbar. Ab Mitte August beginnen die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Frankfurt, anschließend wird die Strecke in Richtung Egelsbach saniert. Dann stehen nur noch drei Fahrstreifen zur Verfügung.

Aus Sicherheitsgründen muss der Wirtschaftsweg unter der Talbrücke für die gesamte Dauer der Bauzeit voll gesperrt werden. Es wird eine Umleitung eingerichtet.