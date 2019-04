Reisende im Norden profitieren vom frühen Ferienbeginn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lno) - Reisende aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen können nach einer Prognose des ADAC während der Osterzeit in diesem Jahr mit weniger Stress auf den Autobahnen rechnen. Grund ist, dass die drei Länder etwa eine Woche vor den meisten anderen in die Osterferien starten, wie der Autoclub am Dienstag mitteilte. In den Baustellenbereichen Richtung Norden könne es aber eng werden. Mit viel Verkehr werde vor allem auf der Autobahn 7 zwischen Hannover und Hamburg sowie auf der A1 in den Großräumen Osnabrück und Bremen gerechnet.

Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) in Hannover blickt hingegen mit Sorge auf Strecken, die sonst nicht im Fokus stehen. "Die A27 in Richtung Küste ist ein echter Problemfall", nannte ein VMZ-Sprecher als Beispiel. Grund sei die mehr als 18 Kilometer lange Baustelle zwischen Verden-Ost und Achim-Nord. Auf der engen einspurigen Fahrbahn könnten schon Bagatellen zu großen Problemen führen. Auch die A28 zwischen Oldenburg und Westerstede bezeichnete der Sprecher wegen einer Baustelle als mögliches Nadelöhr.

Für das Osterwochenende selbst rechnet der ADAC im Norden mit vollen Straßen und "Stop-and-go". Der Gründonnerstag und Ostersamstag zählten dabei zu den beliebtesten Reisetagen rund um die Feiertage. In Niedersachsen beginnen die Schulferien am 8. April, in Bremen am 6. April. Die meisten anderen Bundesländer beginnen später.