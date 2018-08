Frontalzusammenstoß in Kurve: Zwei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Krummhörn (dpa/lni) - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos sind in der Nähe von Emden am Dienstagmorgen zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 28-Jähriger sei in einer Kurve in Krummhörn (Landkreis Aurich) in den Gegenverkehr geraten, teilte ein Polizeisprecher mit. Dort kollidierte sein Wagen mit dem Fahrzeug einer 36-jährigen Frau und schleuderte anschließend gegen einen Baum. Weil die Verletzungen des Mannes so gravierend waren, wurde er mit einem Hubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen. Die 36-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die genaue Unfallursache war nach Angaben der Polizei zunächst noch unklar.