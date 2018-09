Weltkindertag: Kinder unter 15 Jahren haben freie Fahrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Freie Fahrt zum Weltkindertag: Am kommenden Donnerstag (20. September) dürfen Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren in ganz NRW wieder umsonst mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ein Ticket ist nicht nötig. Die Freifahrt gilt in allen öffentlichen Bussen, Straßen- und U-Bahnen sowie den Nahverkehrszügen in der 2. Klasse, teilten die Verkehrsverbünde mit. Kinder unter sechs Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Anlässlich der Weltkindertags-Feierlichkeiten in Köln am kommenden Wochenende gilt das Angebot im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) zudem auch am 22. und 23. September.