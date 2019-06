Vandalismusschäden: Probleme im Kölner Bahnverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Vandalismusschäden an der Bahnstrecke zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz haben am Dienstag für Probleme im Bahnverkehr gesorgt. Laut Medienberichten wurden Schrauben an den Schienen auf der Hohenzollernbrücke gelockert. Züge der Linie RB 38 von Horrem nach Messe/Deutz fielen aus, wie die Bahn mitteilte. Andere Züge mussten umgeleitet werden. Wie lange die Störung bestehen sollte, war zunächst offen. Die Bundespolizei war zunächst nicht zu erreichen.