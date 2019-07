TÜV Rheinland gibt Sicherheits-Tipps für E-Tretroller

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Seit einigen Wochen sind die neuen E-Tretroller in Deutschland erlaubt - doch bei der Benutzung der kleinen Flitzer bestehen oft noch Unsicherheiten. Der TÜV Rheinland gibt heute in Köln Tipps zum sicheren Umgang mit E-Scootern. Bei einer Pressekonferenz informieren Experten über die Fahreigenschaften und richtige Handhabung der Elektro-Stehroller. Außerdem wollen sie Ratschläge für den Kauf geben und erklären, wie der TÜV E-Scooter testet.

Seit der Zulassung Mitte Juni hat es in Deutschland bereits einige Unfälle mit E-Tretrollern gegeben. So stieß ein Benutzer in Düsseldorf mit einer Radfahrerin zusammen und erlitt schwere Verletzungen. Mehrere nordrhein-westfälische Städte planen aus Sicherheitsgründen Verbotszonen für E-Scooter.