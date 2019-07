TÜV-Experte: Vor der ersten Fahrt mit dem E-Scooter üben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Vor der ersten Fahrt mit einem E-Tretroller sollten sich Benutzer nach Meinung von Fachleuten unbedingt mit dem Gefährt vertraut machen. "Man sollte sich nicht sofort in den öffentlichen Verkehr begeben, sondern zunächst auf einem geschützten Platz üben", sagte Thomas Rohr, Zweiradexperte des TÜV Rheinland, am Donnerstag in Köln. Kurvenfahren, Bremsen, abruptes Ausweichen und Gas geben sollten in Ruhe ausprobiert werden.

"Selbst für geübte Radfahrer ist die Nutzung eines E-Scooters ein ganz neues Gefühl", warnte Rohr. Wegen der kleinen Räder reagierten E-Scooter auf Bordsteinkanten, Bodenwellen und sonstige Unebenheiten anders als Fahrräder. Auch der schmalere Lenker sei gewöhnungsbedürftig. Aus Sicherheitsgründen sollten Fahrer einen Helm tragen, riet Rohr.