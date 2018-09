Betrunkener lässt nach Unfall verletzten Beifahrer zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Ein betrunkener Mann hat nach einer Unfallfahrt seinen im Wagen eingeklemmten Beifahrer schwer verletzt an der Unfallstelle zurückgelassen. Weit kam der 50-Jährige jedoch nicht, denn Polizeibeamten konnten den leicht verletzten Mann beim Weglaufen von der Unfallstelle in der Kölner Innenstadt ergreifen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte am Freitagmittag mit seinem Auto einen entgegenkommenden Wagen gestreift und dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er schleuderte in die Beifahrerseite eines Müllwagens und kam in einem leeren Bushäuschen zum Stehen. Der Beifahrer des Müllwagens wurde leicht verletzt. Wie viel Alkohol der 50-jährige Unfallfahrer im Blut hatte, teilte die Polizei nicht mit.