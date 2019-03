Autofahrer brauchen Geduld auf A3 und A4

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Autofahrer in Nordrhein-Westfalen brauchen am Donnerstagmorgen vor allem auf den Autobahnen A3 und A4 Geduld. Auf der A3 bei Köln komme es in Richtung Oberhausen zwischen Köln Mülheim und Kreuz Leverkusen auf sieben Kilometern zu stockendem Verkehr, berichtete der WDR-Staumelder. Auf der A4 bei Köln Richtung Aachen zwischen Dreieck Heumar und Rodenkirchener Brücke müssen Autofahrer mit Verspätungen von bis zu 45 Minuten rechnen. Der WDR-Staumelder berichtete über Staus mit einer Gesamtlänge von zwischenzeitlich etwa 103 Kilometern.