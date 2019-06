Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto bei Meißen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Klipphausen (dpa/sn) - Im Landkreis Meißen ist ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 62-Jährige starb an den Folgen seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei in Dresden am Freitagmorgen mitteilte. Ein 53 Jahre alter Autofahrer bog am Donnerstagmittag in Klipphausen nach links in eine Straße ab. Dort stieß er mit dem Motorradfahrer zusammen. Der 62-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.