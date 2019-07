Polizei nimmt jungen Mann nach Verfolgungsfahrt fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kirschau (dpa/sn) - Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in Kirschau (Landkreis Bautzen) einen jungen Motorradfahrer nach einer Verfolgungsfahrt aus dem Verkehr gezogen. Der 20-Jährige war nicht nur alkoholisiert, sondern besaß weder eine Fahrerlaubnis noch eine Zulassung und eine Haftpflichtversicherung für das Kraftrad, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Beamte waren auf den jungen Mann aufmerksam geworden, weil er ohne Kennzeichen unterwegs war. Deshalb forderten sie ihn zum Anhalten auf. Stattdessen habe der 20-Jährige aber Gas gegeben und sei vor dem Streifenwagen geflüchtet, hieß es. Kurze Zeit später stieß er gegen einen Metallzaun, blieb aber unverletzt. Laut Polizei hatte er sich erst vor wenigen Tagen bei einer Fahrschule angemeldet: "Neben möglicher Strafzahlungen droht ihm auch eine langfristige Sperre zum Erwerb eines Führerscheins", teilte die Polizei mit.