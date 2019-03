Niedersachsen erhält 19 neue Bahnstationen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - 19 kleinere Bahnstationen in Niedersachsen sollen wieder in Betrieb genommen oder neu gebaut werden. Einen Vertrag dazu haben am Donnerstag das Verkehrsministerium, die Deutsche Bahn sowie die Landesnahverkehrsgesellschaft und der Regionalverband Großraum Braunschweig unterzeichnet. "Wir wollen alle Regionen in Niedersachsen in den öffentlichen Personennahverkehr mit einbeziehen", sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU). "Die Reaktivierung von Bahnstationen stärkt den Schienenpersonennahverkehr in unserem Land." Insgesamt sollen 50 Millionen Euro investiert werden, mindestens ein Viertel der Baukosten soll die Bahn tragen. Die übrige Summe teilen sich das Land und die beiden Verkehrsverbände.

Konkret geht es um die Stationen Adendorf, Altenwalde, Cappel-Midlum / Spieka, Bunde, Hildesheim-Himmelsthür, Ihrhove, Kirchlinteln, Neermoor, Osnabrück-Rosenplatz, Rosdorf sowie Bienrode, Braunschweig-Broitzem, Braunschweig-Rüningen, Isenbüttel, Wendessen, Wolfsburg West, Leiferde Ost, Leiferde West und Salzgitter-Thiede. Langfristig können noch elf weitere Stationen hinzukommen, teilte das Verkehrsministerium mit.