Schlechtes Jahr für die Bahn im Norden

Kiel (dpa/lno) - Der Bahnverkehr in Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr an Boden verloren. Nach jahrelangen Zuwächsen sank die Zahl der Fahrgäste um gut ein Prozent, wie die Nahverkehrsgesellschaft Nah.SH am Montag mitteilte. Angesichts gesunkener Pünktlichkeit ging auch die Zufriedenheit der Passagiere zurück. Für das Zugangebot vergaben die 5000 Befragten noch die Schulnote 2,9, nach 2,7 im Vorjahr. Für den Busverkehr gab es eine 3,0 (2,9). "Das war kein gutes Jahr für den Nahverkehr", sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP). Er hat wegen der anhaltenden Unpünktlichkeit der Bahn im Verkehr nach Sylt die Zahlungen an die DB Regio seit Jahresbeginn um 2,75 Millionen Euro gekürzt.