Polizei warnt Autofahrer vor Wildwechsel

Kiel (dpa/lno) - Die Polizei mahnt Autofahrer in Schleswig-Holstein angesichts erhöhter Gefahr von Wildunfällen im Herbst zu erhöhter Vorsicht. Oktober (1731 Fälle) und November (1730) seien 2017 die Monate mit den meisten Wildunfällen gewesen. "Wir erwarten auch für 2018 wieder Zahlen in vergleichbarer Größenordnung", sagte Dennis Schneider vom Landespolizeiamt am Montag. Insgesamt registrierte die Polizei im vergangenen Jahr im Land 15 262 Wildunfälle.

Warnschilder weisen an den Straßen im Norden auf bekannte Wildwechselzonen hin. "Die Geschwindigkeitsbegrenzungen innerhalb dieser Zonen müssen unbedingt eingehalten werden, um im Falle eines Wildwechsels überhaupt angemessen reagieren zu können", sagte Schneider. Die Polizei rät bei einem Wildwechsel auf der eigenen Fahrspur zu bleiben, um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug oder ein Abrutschen in den Graben zu vermeiden.