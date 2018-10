Polizei kontrolliert gezielt Lastwagen und Busse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Landespolizei kontrolliert in dieser Woche verstärkt Lastwagen und Busse. Von Montag bis Sonntag würden im ganzen Land zielgerichtete Kontrollen vorgenommen, kündigte die Polizei an. Der gewerbliche Güter- und Personenverkehr nimmt seit Jahren zu. Dabei stieg die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Güterfahrzeugen in den vergangenen fünf Jahren in Schleswig-Holstein um 23,0 Prozent. Die Zahl der Verletzten und Toten wuchs um fast zehn Prozent.

Gut ein Drittel der Verkehrsunfälle mit Güterkraftfahrzeugen ereignen sich auf Autobahnen; deswegen wird dort auch besonders intensiv kontrolliert. Unfälle mit Lastwagen haben oft besonders schwere Folgen für andere Verkehrsteilnehmer. Als Hauptunfallursachen nennt die Polizei zu schnelles Fahren, mangelnde Sicherung der Ladung und Übermüdung von Fahrern.