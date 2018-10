Neuer Zeitplan für den Bau der Autobahn 20

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Projektgesellschaft Deges und Schleswig-Holsteins Landesregierung haben einen neuen Zeitplan für den Weiterbau der Autobahn 20 vorgelegt. "Wir werden vor 2020 bei keinem einzigen Bauabschnitt die Bagger rollen sehen", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch. Der Bau war östlich von Bad Segeberg aufgrund von Klagen gestoppt worden. Bis zur geplanten westlichen Elbquerung bei Glückstadt fehlen noch 80 Kilometer. Deges-Bereichsleiter Bernd Rothe bezifferte die Kosten des Projekts mit sechs Teilabschnitten einschließlich des geplanten neuen Elbtunnels auf etwa 2,2 Milliarden Euro. Er rechnet damit, dass Autofahrer die neue Elbquerung westlich von Hamburg "in jedem Fall in den 20er Jahren durchfahren werden".