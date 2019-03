Löcher in der Fahrbahn: Tempolimit auf der A21 Richtung Kiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Wegen kleiner und größerer Löcher in der erst vor wenigen Monaten erneuerten Fahrbahndecke der A21 gilt zwischen den Anschlussstellen Trappenkamp und Stolpe/Wankendorf seit Mittwoch auch in Richtung Kiel ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern. Das Schadensbild gleiche dem auf der Gegenfahrbahn in Richtung Bad Segeberg, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) mit. Die Geschwindigkeitsbegrenzung sei aus Sicherheitsgründen notwendig. In Fahrtrichtung Süd gilt das Tempolimit bereits seit Anfang Februar. Die Fahrbahndecke in Richtung Bad Segeberg war im Mai/Juni 2017 erneut worden, die in Richtung Kiel im August/September 2018.

In der Fahrbahndecke haben sich aus unbekannten Gründen Löcher in drei unterschiedlichen Kategorien gebildet, wie der LBV.SH mitteilte: Löcher bis 15 Zentimeter Größe, die bereits versiegelt wurden, Löcher bis gut zwei Zentimeter Umfang und Tiefe und Löcher im Millimeterumfang. Sie haben sich im gesamten Bereich der Autobahn von nördlich der Anschlussstelle Trappenkamp bis nördlich der Anschlussstelle Stolpe/Wankendorf stark ausgebreitet.

Die beteiligten Baufirmen und Prüflabore, der LBV.SH als Auftraggeber sowie bundesweite Experten für Straßenbau und Ingenieurwesen stehen bei dem Aufkommen der Schäden nach Angaben des LBV.SH vor einem Rätsel. "Ein vergleichbarer Fall (...) ist bislang unbekannt."