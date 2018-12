Kommunen sammeln jährlich Hunderte Schrottfahrräder ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck/Kiel/Sylt (dpa/lno) - Fehlende Reifen, deformierte Rahmen, rostige Ketten - in Schleswig-Holsteins Städten werden jedes Jahr Hunderte Schrottfahrräder eingesammelt, die öffentliche Abstellplätze verstopfen. Allein in der Landeshauptstadt Kiel waren es bis Mai dieses Jahres knapp 500. In manchen Städten werden einige Plätze wöchentlich auf Schrotträder überprüft, in anderen Gemeinden gibt es hingegen keine regelmäßigen Aktionen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter mehreren Städten im Land ergab. Nicht alle eingezogenen Fahrräder kommen auf den Schrott, sondern werden zum Teil auch für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt.