Einbußen für Nahverkehrsunternehmen im Norden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Verkehrsunternehmen mit Sitz in Schleswig-Holstein haben im vergangenen Jahr etwa 151 Millionen Fahrgäste im Nahverkehr befördert. Das waren 4,5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistikamt Nord am Dienstag berichtete. Ein Grund für den Rückgang bestand darin, dass Linien im Eisenbahnverkehr an Unternehmen außerhalb des Landes abgegeben wurden. Im Tagesdurchschnitt nutzten 414 000 Menschen die Bus- und Bahnangebote der Unternehmen mit Sitz im Norden. Die gesamte Beförderungsleistung sank um 20 Prozent auf 1,7 Milliarden Personenkilometer. Dieser Wert ergibt sich aus der Multiplikation der Zahl der Reisenden mit den zurückgelegten Kilometern. Die Statistik erfasste nur Verkehrsunternehmen aus Schleswig-Holstein, die mindestens 250 000 Fahrgäste im Jahr beförderten.