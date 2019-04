Rund 20 000 Motorradfans feiern den Saisonbeginn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürburg (dpa/lrs) - Mehr als 20 000 Zweirad-Fans sind am Sonntag am Nürburgring in der Eifel lautstark in die Motorradsaison 2019 gestartet. Beim traditionellen "Anlassen" standen neben dem Gottesdienst und Vorführungen zum sicheren Fahren auch ein großer Korso auf der legendären Nordschleife auf dem Programm. "Es war bestes Wetter und demnach herrschte beste Stimmung", sagte der Pressesprecher der Rennstrecke.

Am Ende der Nordschleife verabschiedeten ein Priester und ein Pfarrer die Motorradfahrer in die Zweirad-Saison - und gaben ihnen den Segen mit. Nach Angaben des Polizeisprechers ist für den Abend noch mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Größere Beeinträchtigungen seien aber nicht zu erwarten.

In Kesseling im Landkreis Ahrweiler protestierten rund 100 Menschen gegen Lärmbelastung durch Biker. Nach einer Kundgebung zum Auftakt am Morgen habe es einen Demonstrationszug gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Teilnehmer trugen Transparente mit Aufschriften wie "Kinderlachen statt Motorkrachen".

Bereits am Samstagabend waren bei der Polizei in Remagen mehrere Beschwerden eingegangen. Campierende Motorradfahrer hatten demnach an der nahe gelegenen Landesstraße 86 den Verkehr gestört und sich mit ihren Maschinen nicht an die Verkehrsregeln gehalten. Das Ordnungsamt der Stadt Sinzig hatte die Veranstaltung gemeinsam mit der Polizei aufgelöst. Die L86 war zur Klärung der Lage kurzzeitig voll gesperrt.

Jedes Jahr kommen Tausende Motorradfahrer und -fans an die Motorsportstätte in der Eifel. Der Nürburgring nennt die Asphaltschleife "die schönsten 20,832 Kilometer dieser Welt". Das "Anlassen" gab es bereits zum 20. Mal.