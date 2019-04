Protest gegen Biker-Lärm zum Saisonstart am Nürburgring

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kesseling (dpa/lrs) - Zum Start in die Motorrad-Saison am nahe gelegenen Nürburgring haben in Kesseling im Landkreis Ahrweiler rund 100 Menschen gegen Lärmbelastung durch Biker protestiert. Nach einer Kundgebung zum Auftakt am Morgen habe es einen Demonstrationszug gegeben, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei trugen die Teilnehmer Transparente mit Aufschriften wie "Kinderlachen statt Motorkrachen" mit sich. Für den Nachmittag war am Nürburgring in der Eifel das traditionelle "Anlassen" mit einem ökumenischen Gottesdienst geplant. Nach Angaben des Polizeisprechers wurden dazu wieder Tausende Teilnehmer erwartet.