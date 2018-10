Auto überschlägt sich: Fahrerin schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaulsdorf (dpa/th) - Eine 55-Jährige hat sich im Kreis Saalfeld-Rudolstadt mit ihrem Wagen überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Rettungskräfte befreiten die Frau aus dem Autowrack und brachten sie in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Saalfeld am Dienstag mitteilte. Die Fahrerin war am Montag auf der Bundesstraße 85 bei Kaulsdorf aus noch ungeklärten Umständen am Ende einer Linkskurve nach links von der Straße abgekommen. Dort prallte das Auto gegen die Leitplanke, schleuderte zurück über die Straße und überschlug sich.