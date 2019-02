Verkehrsplaner forschen zur besseren Steuerung des ÖPNV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Mit einem Forschungsprojekt sollen Erkenntnisse zur Fahrgastnachfrage und zur effizienteren Steuerung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ermittelt werden. Ein Projektkonsortium habe nun die Arbeit aufgenommen, teilte der Nordhessische Verkehrsverbund am Freitag in Kassel als einer der Akteure mit.

Bis Ende 2021 wird ein Expertenteam der Frage nachgehen, wie die Datengrundlage zur Ermittlung der Fahrgastnachfrage im ÖPNV durch die Verknüpfung verschiedener Datenquellen ermittelt werden kann. Als Datenquellen kommen etwa Daten der Fahrgastzählgeräte, WLAN- und Bluetooth-Daten, Anfragen an die Fahrplanauskunft sowie Netz- und Wetterdaten in Frage. So soll es ÖPNV-Betreibern in Zukunft ermöglicht werden, ihre Planungen besser an der Nachfrage auszurichten und kostenintensive Befragungen der Fahrgäste zu reduzieren.

Das Projektkonsortium betonte, dass die Anforderungen des Datenschutzes von Beginn an mitgedacht und bei der Verfahrensentwicklung berücksichtigt würden. Das Projekt wird vom Bundesverkehrsministerium in Berlin mitgefördert. Es gibt 2,5 Millionen Euro über eine Laufzeit von drei Jahren.