Betrunkener Fahrer erbricht sich und gibt Gas

Kassel (dpa/lhe) - Offensichtlich betrunken und viel zu schnell ist ein Autofahrer in Kassel unterwegs gewesen. Als ihn die Polizei fand, torkelte er gerade mit einer Schnapsflasche in der Hand von seinem Auto weg, wie die das Polizeipräsidium Nordhessen am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte der 45-Jährige in der Kasseler Innenstadt in der Nacht zum Samstag mitten auf der Straße seinen Wagen angehalten und die Fahrertür geöffnet. Aus dieser habe er sich erbrochen. Auf das Hilfsangebot eines hinter ihm fahrenden Mann sei er nicht eingegangen, sondern mit hoher Geschwindigkeit weggefahren - laut Zeuge mit "deutlich mehr als 100 km/h". Der Zeuge alarmierte die Polizei.

Eine Streife fuhr daraufhin zur Adresse des Autohalters. Die Beamten sahen dort, wie der Mann mit einer Schnapsflasche in der Hand von seinem Auto weg torkelte. Der 45-Jährige kam zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam. Auf der Dienststelle wurde sein Führerschein sichergestellt und Blut entnommen, da er einen Atemalkoholtest verweigerte. Wie viel Promille er intus hatte, war zunächst noch nicht bekannt.