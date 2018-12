Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karstädt (dpa/bb) - Ein 86-Jähriger ist bei einen Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 5 bei Karstädt (Landkreis Prignitz) an Weihnachten ums Leben gekommen. Sein Auto und ein Lastwagen kollidierten aus bisher ungeklärten Gründen, wie die Polizei in der Nacht zum Zweiten Weihnachtstag mitteilte. Der 52-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Senior starb noch am Unfallort.