Raser fährt mit 173 Stundenkilometern durch Tempo-70-Zone

Kalefeld (dpa/lni) - Der Landkreis Northeim hat bei einer Geschwindigkeitsmessung einen Extrem-Raser erwischt. Der Mann aus dem Raum Goslar sei auf der B248 nahe dem Kalefelder Ortsteil Oldenrode mit 173 Stundenkilometern geblitzt worden, obwohl nur 70 erlaubt waren, wie der Landkreis am Freitag mitteilte. Dem Raser drohen drei Monate Fahrverbot und 1200 Euro Strafe. Der übliche Höchstbetrag von 600 Euro wird demnach bei einer so hohen Tempo-Überschreitung verdoppelt, weil von Vorsatz ausgegangen wird. Der Bremsweg bei diesem Tempo betrage gut 270 Meter, so dass der Fahrer nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht habe.