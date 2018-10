ADAC erwartet Staus am kommenden Wochenende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der ADAC warnt vor vermehrten Staus am kommenden Wochenende, auch in Rheinland-Pfalz. Der Grund dafür sind die beginnenden Herbstferien in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. In Rheinland-Pfalz sei vor allem die A6 auf dem Streckenabschnitt zwischen Kaiserslautern und Mannheim betroffen, erwartet der Automobilclub. Hier bremsen in beiden Richtungen zusätzlich Baustellen den Verkehr. Laut ADAC muss auf allen Autobahnen vor allem zu den Spitzenzeiten mit Staus gerechnet werden - am Freitag zwischen 13 und 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 15 Uhr sowie am Sonntag von 16 bis 20 Uhr.