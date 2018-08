Zwei Autofahrer wollen in selbe Parklücke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hoyerswerda (dpa/sn) - Zwei Autofahrer haben sich am Freitag in Hoyerswerda einen teuren Kampf um eine Parklücke geliefert. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Samstag mitteilte, hatten es die beiden Männer auf denselben Parkplatz abgesehen. Ein 34-Jähriger versuchte, rückwärts in die Lücke einzufahren. Im gleichen Augenblick hatte ein 70 Jahre alter Autofahrer die Lücke erspäht und lenkte aus der Gegenrichtung ein. Folglich kam es zum Zusammenstoß der beiden Wagen. Der Sachschaden wurde auf etwa 2000 Euro beziffert.