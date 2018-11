Fahranfänger stirbt bei Verkehrsunfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Horb am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Freudenstadt ist ein 18-jähriger Fahranfänger getötet und ein weiterer Autofahrer schwer verletzt worden. Der Teenager war am späten Montagabend auf der Bundesstraße 32 in Horb am Neckar mit seinem Auto ins Schleudern geraten und in einen entgegenkommenden Wagen gekracht, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch am Unfallort. Der 40-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war mehrere Stunden lang gesperrt.