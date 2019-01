Frau mit drei Promille am Steuer erwischt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hof (dpa/lby) - Da war selbst die Polizei verblüfft: Mit etwas mehr als drei Promille Alkohol intus haben Beamte im oberfränkischen Hof eine 40-Jährige am Steuer erwischt. "Das ist schon ungewöhnlich hoch", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Frau sei am Vortag durch ihre unkontrollierte Fahrweise aufgefallen. Ein Atemalkoholtest offenbarte den hohen Promillewert. Die Polizisten kassierten ihren Führerschein ein, den die 40-Jährige so schnell auch nicht zurückbekommen werde, sagte der Sprecher. In einer Klinik wurde der Frau außerdem Blut abgenommen.