Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Hirschaid (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Bamberg ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Ein Lastwagenfahrer riss am Freitag auf der Bundesstraße 505 bei Hirschaid das Lenkrad herum, als ihm seine Wasserflasche aus der Hand fiel, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine Schutzplanke verhinderte, dass der Lastwagen in den Graben der Gegenfahrbahn rutschte. Jedoch verkeilte sich das Fahrzeug in der Planke und wurde dabei stark beschädigt. Der 56 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Die B505 blieb für mehrere Stunden gesperrt.