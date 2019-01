Sperrungen in den Autobahnkreuzen Hilden und Lotte/Osnabrück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hilden/Lotte (dpa/lnw) - Autofahrer müssen am Donnerstag mit Behinderungen im Autobahnkreuz Hilden rechnen. Dort werden in der Zeit von 10 bis 14 Uhr Schutzplanken repariert, wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW am Mittwoch mitteilt. Dabei müsse die direkte Verbindung von der A46 aus Düsseldorf kommend auf die A3 in Richtung Köln gesperrt werden. Eine Umleitung durch das Kreuz werde ausgeschildert.

Am zweiten Februarwochenende wird zudem die A1 im Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück gesperrt. Von Freitagabend (8. Februar) bis Montagmorgen (11. Februar) werden dort Fertigteile für eine neue Brückenplatte aufgelegt, teilt Straßen.NRW mit. Umleitungen über Anschlussstellen der A30 würden auch hier ausgeschildert.