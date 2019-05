Sattelzug mit gerissenen Bremsscheiben auf Autobahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heusweiler (dpa/lrs) - Die saarländische Polizei hat einen Sattelzug mit defekten Bremsen auf der Autobahn 8 aus dem Verkehr gezogen. Das teilten die Beamten am Dienstag mit. Sie überprüften das Fahrzeug auf einem Parkplatz nahe Heusweiler und stellten fest: An einer Achse des Aufliegers waren beide Bremsscheiben gerissen. Der 54-jährige Fahrer durfte am Samstag nicht weiterfahren und musste ein dreistelliges Bußgeld bezahlen. Außerdem muss der Halter des in Deutschland zugelassenen Aufliegers mit einem Bußgeld in dreistelliger Höhe rechnen.