Kurz nach Beginn der Osterferien wenig Stau auf Autobahnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für die Autofahrer in Nordrhein-Westfalen ist es bislang ein ruhiger Start in den Tag. Kurz nach Beginn der Osterferien staut es sich auf den Autobahnen im Land auf knapp 60 Kilometern. Nach Informationen von Straßen.NRW kommt es unter anderem rund um Köln zu kleineren Verzögerungen von maximal fünf bis zehn Minuten. Ähnlich sieht es beispielsweise um Düsseldorf oder im Ruhrgebiet aus. Nur auf der Autobahn 57 dauert es etwas länger. Hier meldet das Landesstraßenbauamt in Richtung Köln zwischen dem Kreuz Moers und Krefeld eine Zeitverzögerung von etwa 20 Minuten.