Motorradfahrer bei Unfall mit Auto lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Herbolzheim (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf einer Landstraße bei Herbolzheim (Kreis Emmendingen) ist ein 63 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin hatte den ihr entgegenkommenden Kradfahrer beim Linksabbiegen übersehen, wie die Polizei in Freiburg am Samstag mitteilte. Die 20-Jährige verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall am Freitagnachmittag beobachtet haben.