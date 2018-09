Zug stößt mit Auto zusammen: Ein Verletzter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heide (dpa/lno) - In der Nähe von Heide ist ein Zug mit einem Auto am Bahnübergang Futterdamm zusammengestoßen. Der Pkw wurde durch die Luft geschleudert und überschlug sich mehrfach, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer des Autos wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zeugen hatten den Unfall am Dienstagabend beobachtet und den Notruf gewählt. Danach wurde die Bahnstrecke vier Stunden lang gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unbekannt. Die Polizei ermittelt.