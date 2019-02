Notarzteinsatz beeinträchtigt Berufsverkehr auf Bahnstrecke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Ein Notarzteinsatz hat den Berufsverkehr auf der wichtigen Bahnstrecke zwischen Neustadt an der Weinstraße und Haßloch am Montagmorgen stark beeinträchtigt. Für die Zeit der Störung wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Von dem Einsatz waren die Regionalbahnlinie zwischen Mannheim und Koblenz sowie die S-Bahnlinie zwischen Homburg und Osterburken und die S-Bahnlinie zwischen Kaiserslautern und Mosbach beeinträchtigt. Die Züge aus Richtung Kaiserslautern endeten in Neustadt und aus Richtung Mannheim in Haßloch. Details des Einsatzes teilte die Deutsche Bahn nicht mit.