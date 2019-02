Rekordumsatz für Harzer Schmalspurbahnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wernigerode (dpa) - Die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) hat 2018 bei Fahrgastzahl und Umsatz kräftig zugelegt. Der Erlös von mehr als 14 Millionen Euro sei der bisher höchste der Unternehmensgeschichte, teilte die HSB am Mittwoch in Wernigerode mit. Mehr als 1,1 Millionen Reisende hätten im Vorjahr Tickets für die Brocken-, Harzquer- und Selketalbahn gelöst oder seien mit Sonderzügen gefahren. Laut HSB sind das zehn Prozent mehr als 2017. Zum Gewinn machte das Unternehmen keine Angaben.

Von diesen Freitag an klettern erneut die Preise. So koste beispielsweise eine Hin- und Rückfahrt mit der historischen Brockenbahn dann 45 statt 43 Euro. Ein Angebot reduzierter Online-Tickets solle aber in Kürze Vergünstigungen schaffen, hieß es. Die HSB betreibt im Harz mit exakt 140,4 Kilometern das längste zusammenhängende Schmalspurstreckennetz Deutschlands. Aktuell arbeiten 260 Männer und Frauen für das kommunale Bahnunternehmen.