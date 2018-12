Teil der Ortsumfahrung Halberstadt-Harsleben fertig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt (dpa/sa) - Ruhigere Weihnachten 2018 für die Menschen in Harsleben: Nach knapp zwei Jahren Bauzeit wird am Dienstagnachmittag der erste Bauabschnitt der Ortsumfahrung Halberstadt-Harsleben für den Verkehr freigegeben. Der Ort werde durch den zweieinhalb Kilometer langen Abschnitt bereits erheblich vom Durchgangsverkehr entlastet, teilte Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) am Montag in Magdeburg mit. Lärm und Erschütterungen gehörten der Vergangenheit an. Bis Herbst 2019 soll die komplette B 79-Ortsumgehung fertig sein. Die insgesamt 7,3 Kilometer sollen am Ende 37,5 Millionen Euro kosten. Dazu gehören auch elf Brücken und drei Schutzwände.