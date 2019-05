Verbände fordern Reaktivierung von Bahnstrecken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Hunderte Kilometer stillgelegte Bahnstrecken in Niedersachsen lassen sich aus Sicht zweier Verkehrsverbände ohne allzu großen Aufwand reaktivieren. Keine der vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und der Allianz pro Schiene am Montag in Berlin benannten Strecken hat nach bisheriger Prüfung durch das Verkehrsministerium in Hannover aber Aussicht auf eine schnelle Reaktivierung. Das Ministerium möchte die Bewertungskriterien dafür aber demnächst überarbeiten.

Für einen Neustart des Personenzugverkehrs kommen nach Ansicht der Verbände die Strecken von Lüneburg nach Bleckede und Amelinghausen in Frage, die Strecke von Celle nach Hermannsburg, die durch die deutsche Teilung unterbrochene Linie von Dannenberg nach Wittenberge, die Strecke Stade-Bremervörde-Osterholz-Scharmbeck, die kurze Linie Mittelshuchting-Stuhr-Leeste, die vor einem Jahr für den Güterverkehr reaktivierte Strecke Nordenham-Blexen, das Gleis von Osnabrück nach Recke sowie die von Museumszügen und neuerdings auch wieder von Güterzügen befahrene Linie Rinteln-Stadthagen.

Auf der Liste der Reaktivierungswünsche steht auch die Bentheimer Eisenbahn, die im Juli nach Jahrzehnten den Personenzugverkehr nach Nordhorn und Neuenhaus wieder aufnimmt. Nach Wunsch der Verbände sollen die Züge weiter bis ins niederländische Coevorden sowie in anderer Richtung ins westfälische Gronau fahren.