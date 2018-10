Polizei ertappt mehr als 600 Verkehrssünder auf A2

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Bei der Kontrolle der Hauptunfallursachen Tempo, Abstand, Ablenkung und unerlaubtes Überholen hat die Polizei auf der Autobahn 2 bei Hannover mehr als 600 Verkehrssünder erwischt. 468 Autofahrer waren in der vergangenen Woche in den Baustellen bei Hannover-Bothfeld und Lehrte-Ost zu schnell unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Seit vielen Wochen kontrollieren die Beamten vor allem an den Baustellen sehr intensiv den Verkehr, weil sich dort die meisten Unfälle auf der Strecke ereignen.

Bei 79 der 116 festgestellten Abstandsverstöße ging es um Lkw. Weil diese zu dicht auffahren, kommt es immer wieder zu Karambolagen mit schlimmen Folgen und langen Staus. Elf Fahrer wurden außerdem mit dem Mobiltelefon in der Hand ertappt.