Hannover (dpa) - Die Oberleitungsstörung am Hauptbahnhof Hannover ist behoben worden. Es könne aber weiter zu Zugverspätungen und -ausfällen kommen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Sonntagnachmittag. Wegen des Stromausfalls fiel der gesamte Zugverkehr am Hauptbahnhof zeitweise aus. "Um 15:30 Uhr konnten wir den Betrieb wieder aufnehmen", sagte die Sprecherin. Die Ursache der Oberleitungsstörung sei weiterhin unklar und werde ermittelt.