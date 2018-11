Noch kein Verhandlungstermin für niedersächsische A20-Klage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig/Westerstede (dpa/lni) - Während das Bundesverwaltungsgericht am kommenden Dienstag über den Weiterbau der Autobahn 20 in Schleswig-Holstein verhandelt, steht der Termin zur Prüfung der Klage gegen den ersten niedersächsischen Abschnitt noch nicht fest. Vor Gericht geht es am Dienstag in Leipzig zunächst um einen Abschnitt von der A7 nach Wittenborn im Kreis Segeberg.

Für den niedersächsischen Teil der Küstenautobahn hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Klage gegen einen ersten genehmigten 13 Kilometer langen Abschnitt von der A28 bei Westerstede bis zur A29 bei Jaderberg eingereicht. Das Verkehrsministerium in Hannover geht aber davon aus, dass dies nicht zu langem Aufschub führt und bauvorbereitende Arbeiten schon in Angriff genommen werden können.