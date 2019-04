Lange Staus im Osterreiseverkehr aufgrund von Baustellen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Auf dem Weg in den Osterurlaub mussten sich viele Reisende in Niedersachsen am Freitag in Geduld üben. Aufgrund von Baustellen staute sich der Verkehr vor allem auf den Autobahnen A1, A7 und A27. "Da sind große Baumaßnahmen, da konnte man kurzfristig vor Ostern nichts machen", sagte ein Sprecher der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) in Hannover. Ein Nadelöhr sei etwa die A27 Richtung Küste.

Wer sich bereits am Donnerstag auf den Weg in den Urlaub gemacht hatte, steckte ebenfalls vielerorts auf der Autobahn fest. Nach Angaben des NDR-Magazins "Hallo Niedersachsen" staute sich der Verkehr am Donnerstag landesweit auf insgesamt 80 Kilometer Länge. Nach einem schweren Lkw-Unfall hatte die A2 bei Bad Nenndorf zeitweise gesperrt werden müssen. Bei der Bahn gab es am Freitag in Niedersachsen zunächst keine größeren Verspätungen.