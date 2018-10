Land verdoppelt Mittel zur Radwege-Sanierung an Straßen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsen will im kommenden Jahr doppelt soviel Geld in die Sanierung von Radwegen an Landesstraßen investieren wie in den Vorjahren. Im Haushaltentwurf für 2019 seien für diesen Posten 10 Millionen Euro vorgesehen, weitere 5 Millionen Euro sollen in den Neubau von Radwegen fließen, heißt es in der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion. In dem noch von der rot-grünen Vorgängerregierung verabschiedeten Doppelhaushalt 2017/2018 waren pro Jahr jeweils 5 Millionen für die Sanierung und für den Neubau von Radwegen an Landesstraßen vorgesehen.