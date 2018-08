Grüne wollen bei Reaktivierung von Bahnstrecken Dampf machen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Nach dem erfolgreichen Einstieg in die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken in Niedersachsen wollen die Grünen aufs Tempo drücken. Mit einem Antrag auf eine Mobilitätswende will die Partei die Auswahl weiterer Strecken beschleunigen, auf denen demnächst wieder Personenzüge fahren sollen. "Die Regierung hat zwar angekündigt, den Reaktivierungsprozess von Bahnstrecken für den Personennahverkehr fortzuführen, aber hat dazu offenbar bisher keinen Plan zur Ausgestaltung", sagte der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Detlev Schulz-Hendel, der dpa in Hannover. Ein Lenkungskreis solle zeitnah Strecken definieren, die für einen Neustart von Regionalbahnen in Frage kämen.